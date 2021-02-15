РИАМО - 15 фев. Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева заявила, что в Подмосковье сфера здравоохранения показала себя в 2020 году наилучшим образом, несмотря на пандемию коронавируса.

Подмосковье ранее вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни. Также в топ-3 числятся Москва и Санкт-Петербург.

«Я не могу сказать, что удивлена, потому что прекрасно понимаю, в каком регионе живу. Много путешествую по России и понимаю, что мы по уровню жизни в лучшую сторону существенно отличаемся. И когда я посмотрела, увидев эту новость, критерии оценки качества жизни, я для себя отметила охрану здоровья. Особенно в 2020 год, который был годом пандемии и сейчас все это продолжается», – сказала Дмитриева.

Она отметила, что жители Подмосковья наряду с жителями Московского региона чувствовали на себе заботу и защиту. То, как сейчас вакцинация от коронавируса организована – это продолжение тренда лидерства.

«Я хочу сказать о своих бытовых ощущениях от качества жизни. Я родилась и живу в городском округе Истра. В Дедовске, откуда я родом, для нас было настоящим проклятием дедовский переезд, про который легенды складывали. Как раз в августе 2020 года у нас губернатор Московской области (Андрей Воробьев - ред.) открыл путепровод. Это самые красные страницы в календаре нашего городка за долгие десятилетия», – добавила Дмитриева.

По ее словам, когда живешь с ощущением того, что норма для тебя – не стоять по четыре часа в пробке, а просто рассчитывать свое время, понимаешь, что жители Московской области очень быстро адаптируются к такому качеству жизни, и воспринимают его как что-то само собой разумеющееся.

«Это на самом деле очень здорово. Я думаю, что мы и были в этом списке – в тройке лидеров, есть и, конечно же, будем. Потому что все этому благоволит», – резюмировала зампред Общественной палаты.