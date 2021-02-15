РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В марте в Инженерно-технологическом лицее Люберец пройдет чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Junior по компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Проектирование нейроинтерфейсов – это межпредметная область, которая интегрирует в себе направления по изучению физиологии человека, программирования и электроники.

«Участниками чемпионата WorldSkills Junior по компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», который состоится в марте, станут подростки из всех муниципалитетов Московской области в возрасте от 14 до 16 лет. Уже сейчас на базе Инженерно-технологического лицея Люберец идет активная подготовка экспертов в рамках данной компетенции из числа педагогического коллектива и закупка необходимого учебного оборудования», - сказал директор учебного заведения Александр Игнатьев.

В ходе чемпионата участники получат конкурсное задание, на выполнение которого потребуется от 15 до 22 часов. Оно содержит четыре основных модуля. По итогам выполнения практической части эксперты оценят конкурсные работы участников.

Игнатьев отметил, что с сентября 2021 года учащиеся 8 и 9 классов Инженерно-технологического лицея смогут пройти профессиональное обучение по направлению «Проектирование нейроинтерфейсов» с учетом стандарта WorldSkills. После окончания 9 класса вместе с аттестатом они получат документ о прохождении профессионального обучения.