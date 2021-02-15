РИАМО – 15 фев. Власти Москвы отказали политической фракции ЛДПР в проведении митинга на Пушкинской площади 23 февраля, митинг пройдет в Колонном зале Дома Союзов, сообщает ТАСС.

«Митинг на Пушкинской площади в центре Москвы 23 февраля не состоится в связи с действующим из-за ситуации с коронавируса в столице запретом на проведение массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

Ранее в правительство Москвы поступило уведомление о проведении 23 февраля митинга с количеством участников до 2 тысяч человек с 11:00 до 16:00 на Пушкинской площади.​

В столице продолжает действовать ряд ограничений по Covid-19. В то же время отмечается положительная динамика по новым случаям заражения. Проводится массовая вакцинация.