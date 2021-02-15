РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. В подмосковной Балашихе спасли мужчину и женщину, они заблудились в лесу и замерзли, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Единую диспетчерскую службу «Система-112» 14 февраля обратились лыжники, которые во время прогулки в лесу, услышав крики о помощи, обнаружили двух человек с признаками сильного переохлаждения. Они поняли, что вывести из леса людей самостоятельно у них не получится, и вызвали спасателей. Подъехав максимально близко к указанному месту, дежурная смена 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» выдвинулась к пострадавшим, преодолевая сугробы.

«Навстречу спасателям шли лыжники, ведущие замерзшего мужчину к прибывшим машинам скорой медицинской помощи. Пройдя километр, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили в снегу женщину. С помощью носилок спасатели вынесли пострадавшую из леса и передали медикам», – сказал старший смены Олег Калмыков.

Он добавил, что снежные сугробы затруднили выезд спецтранспорта из леса, и спасатели запросили помощь коллег-пожарных из 202-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

«С помощью автоцистерны, работников дежурного караула, спасателей и неравнодушных жителей близстоящих домов удалось вытащить застрявшие в снегу автомобили скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавших в Балашихинскую центральную больницу», – заключил Калмыков.