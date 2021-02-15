РИАМО - 15 фев. В Москве в понедельник вечером загруженность дорог достигла 8 баллов из 10 возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Валовой, Школьной, Мытной улицах, а также на Сретенском переулке, Малой Лубянке, Колокольниковом переулке.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на северо-востоке, западе, юго-западе столицы.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 7 баллов, к 21:00 - до 4 баллов.