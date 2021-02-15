РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров получил высшую награду Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Азарову присвоена высшая награда Мособлдумы – знак «За верность Подмосковью».

«Соответствующее постановление подписал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на 137-м заседании парламента. Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента», – говорится в сообщении.

Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.