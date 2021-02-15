РИАМО - 15 фев. После обрушения строительных лесов у метро «Китай-город» перекрыли движение на нескольких центральных улицах, речь идет об улице Солянка, участке от площади Яузские ворота до Солянской улицы и других, сообщает пресс-служба Дептранса.

«Перекрыто движение от площади Яузские ворота на Солянскую улицу; поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд, а также Лубянский проезд до улицы Маросейка», - говорится в сообщении.

Ранее у одного из домов рядом со станцией метро «Китай-город» обрушились строительные леса. В результате ЧП пострадали два человека. Одному прохожему помощь оказали на месте происшествия. Еще одну женщину доставили в больницу.

В районе происшествия временно изменились маршруты автобусов. Речь идет о маршрутах №м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и маршруте электробуса №38. Пассажирам следует слушать объявления в салонах. На месте работают оперативные службы города.

Как быстрее всего объехать место ЧП>>