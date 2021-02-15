РИАМО - 15 фев. Предварительное расписание ЕГЭ огласили в Подмосковье, экзамены запланировали на конец мая, весь июнь и начало июля, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Напоминаем, что те выпускники, которые не планируют поступать в вуз, должны будут написать государственный выпускной экзамен (ГВЭ)», - написала Каклюгина на своей странице в Instagram.

31 мая пройдет экзамен по географии, литературе и химии, 3 и 4 июня – по русскому языку, 7 июня – по профильной математике, 11 июня – по истории и физике, 15 июня – по обществознанию.

18 июня сдавать будут биологию и письменную часть по иностранным языкам, 21 и 22 июня – устную часть по иностранным языкам, 24 и 25 июня – информатику и ИКТ.

28, 29 июня и 2 июля объявлены резервными днями.

Государственный выпускной экзамен по русскому языку пройдет 25 мая, по математике - 28 мая. Резервные дни: 8 июня – по русскому языку, 10 июня – по математике.