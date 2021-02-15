РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. В квартире дома на Красноармейской улице подмосковных Люберец заменят электропроводку, сообщил заместитель главы администрации округа Василий Власов.

Глава Люберец Владимир Ружицкий провел личный прием граждан в администрации округа в понедельник. Одна из жительниц попросила оказать содействие в замене электропроводки в муниципальной квартире на улице Красноармейской. Ружицкий поручил Власову разобраться в данном вопросе.

«Дом относится к «УК ЛГЖТ», вместе с УК надо решить данную проблему», - сказал Ружицкий.

По словам Власова, этот вопрос решат как текущий ремонт.