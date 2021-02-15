РИАМО – 15 фев. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев считает, что уровень летальности от коронавируса в столице может снизиться через несколько недель, сообщает в понедельник РИА Новости.
Специалист рассказал, почему нет снижения уровня летальности от Covid-19 на фоне снижения заболеваемости.
«Есть люди, которые уже долго болеют, и соответственно сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном, кто болеет, - люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться», — сказал Малышев.
Он отметил, что высокая летальность при общем снижении заболеваемости – известный факт.
Ранее исследователи из центра компетенций Национальной технологической инициативы Санкт-Петербургского политехнического университета создали математическую модель прогноза распространения Covid-19. Согласно этой модели, к началу апреля число людей, которые болеют коронавирусной инфекцией в Москве, может снизиться вчетверо, а к началу мая — в 11 раз.
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15 ФЕВРАЛЯ
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- Уровень летальности от Covid в Москве может снизиться через несколько недель.
- Число людей, болеющих Covid‑19, в Москве может снизиться в 4 раза к апрелю. Ученые создали математическую модель прогноза распространения Covid‑19.
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