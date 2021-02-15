РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Свыше 600 жителей подмосковного Красногорска прошли Афганскую войну, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Цветы к памятнику воинам-интернационалистам возложил заместитель главы администрации горокруга по социальной сфере Игорь Тельбухов.

«617 красногорцев прошли горнило Афганской войны. 126 воинов-афганцев награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга», - говорится в сообщении.

Девять жителей Красногорска пали в боях, еще 17 вернулись домой инвалидами.

«В День воинов-интернационалистов чтим подвиг всех, кто с честью исполнил свой воинский долг», - заключается в материале.