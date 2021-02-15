РИАМО - 15 фев. Место обвала строительных лесов у метро «Китай город» рекомендуется объезжать через Хохловский и Старосадский переулки, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Ранее у одного из домов обрушились строительные леса. В результате ЧП пострадали два человека. Одному прохожему помощь оказали на месте происшествия. Еще одну женщину доставили в больницу.

«Из-за обрушения строительных лесов на Лубянском проезде, в районе дома 21 строение 2 движение открыто только по 1 полосе, на месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется», - сказал Топс.

В районе происшествия временно изменились маршруты автобусов. Речь идет о маршрутах №№ м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и маршруте электробуса №38. Пассажирам следует слушать объявления в салонах.

Видео с места обрушения строительных лесов у станции метро «Китай‑город»>>