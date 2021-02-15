РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Пункт вакцинации от коронавируса открыли в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Выездной пункт вакцинации открылся в красногорском «Леруа Мерлен». Первых посетителей гипермаркета, расположенного на 66 километре МКАД, бригада медиков Красногорской городской больницы №2 вакцинировала от коронавируса в понедельник, 15 февраля», - говорится в сообщении.

В первый день работы в мобильный пункт вакцинации завезено 100 доз препарата «Спутник V».

По словам заведующего организационно-методическим отделом КГБ №2 Владимира Максимова, выездные бригады работают в округе во всех местах, где присутствует большой поток людей. При необходимости количество доз будет увеличено.

Медики принимают всех желающих на втором этаже торгового дома напротив входа ежедневно с 11:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

«В настоящее время в муниципалитете привились почти 7,5 тысячи человек», - добавляется в материале.

На территории округа пункты вакцинации от коронавируса работают также на базе поликлиник на улице Карбышева, 4, улице Октябрьской, 17, в военном городке Павшино, 2В, на Павшинском бульваре, 9, в поселке Нахабино, на улице Институтской, 9А, а также в клиниках «Медси» в Отрадном и на улице Успенской, 5 и в ТРЦ «Вегас».

По вопросу организации выездной вакцинации можно обратиться напрямую в поликлинику либо в отдел содействия здравоохранению администрации Красногорска по телефону: 8(495)563-44-37.

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