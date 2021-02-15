РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Спортсмены из подразделения молодежного клуба городского округа Люберцы выступили на Всероссийском турнире и детском фестивале по всестилевому карате, они завоевали девять золотых медалей, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли 13 и 14 февраля в Одинцове.

«Воспитанники клуба карате «Сакура» из молодежного клуба городского округа показали на турнире «Кубок федерации» и детском фестивале достойный результат, завоевав девять золотых медалей. Люберецкие спортсмены входят в сборную команду Московской области по всестилевому карате», - говорится в сообщении.

Обладателями золотых медалей стали: Владислав Ратников («Кубок федерации», дисциплина «Ката»), Дарья Орлова (фестиваль, дисциплина «Ката»), Георгий Гладченко (фестиваль, дисциплина «Ката»), Анастасия Королева (фестиваль, дисциплина «Ката»), Глеб Ваделов («Кубок федерации», дисциплина «Ката»), Арина Лобода (фестиваль, дисциплина «Ката»), Ксения Треногина (фестиваль, дисциплина «Ката»), Максим Московцев (фестиваль, дисциплина «Ката»), Ольга Кибкало (фестиваль, дисциплина «Ката»).