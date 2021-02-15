РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения подмосковного Подольска провели первый этап вакцинации сотрудников от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех») проведен первый этап вакцинации сотрудников против Covid-19. Их прививали векторной вакциной «Спутник V», а также однокомпонентной пептидной вакциной против Covid-19 «ЭпиВакКорона». В списке желающих привиться было около 110 человек. Вакцинацию провели сотрудники Подольской городской поликлиники №1. Руководство ЦНИИТОЧМАШ благодарит медработников и администрацию округа за помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на борьбу с Covid-19», - говорится в сообщении.

Вакцинация никаких нежелательных побочных эффектов, когда потребовалось бы медицинское вмешательство, не выявила. 80-85% привившихся вообще не ощущают никаких симптомов. Есть пациенты, у которых отмечается повышение температуры, озноб, головная боль, но по продолжительности они держатся сутки, максимум двое. Второй этап вакцинации состоится 4 марта.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям медицинских работников и службы охраны труда удалось сдержать рост заболеваемости коронавирусом среди сотрудников предприятия», - заключается в материале.

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