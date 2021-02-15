РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Специалисты предприятия «ЗиО-Подольск» освоили новую технологию высокоскоростного сверления отверстий в деталях для атомных электростанций, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Специалистами дирекции по науке АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») создана и внедрена в производство уникальная технология высокоскоростного сверления отверстий в деталях теплообменников ответственного назначения для АЭС с ВВЭР-1200», – говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта по изготовлению оборудования по европейскому дизайну Arabelle в процессе производства подогревателей низкого давления (ПНД) создана новая технология высокоскоростного сверления трубных перегородок «пакетом» в количестве трех штук из нержавеющей стали. Техпроцесс осуществляется на уникальном широкоуниверсальном двухстоечном обрабатывающем комплексе с ЧПУ фирмы TOS KURiM (Чехия). Трубные перегородки насчитывают от 2 до 3,5 тысячи отверстий.

«В результате патентных исследований, изучения российских и зарубежных литературных источников, изучения опыта изготовления подобных изделий за рубежом, сравнительных экспериментальных работ по оценке работоспособности режущего инструмента ведущих инофирм и отечественного производства удалось внедрить в производство новейший метод, не имеющий аналогов в России. Новая технология позволила в 10 раз увеличить производительность процесса сверления отверстий и в 1,5 раза увеличить производительность процесса при их развертывании. Это, по сути, наша прорывная технология», – пояснил директор по науке АО «ЗиО-Подольск» Виктор Терехов.

При изготовлении оборудования машинного зала для АЭС «Аккую» созданы уникальные технологии для сверления глубоких отверстий в трубных досках и запрессовки в них теплообменных труб. Данные разработки будут осуществляться на «ЗиО-Подольск» впервые. На указанные технические решения поданы в ФИПС заявки на изобретения.

Проект АЭС «Аккую» – первой атомной электростанции в Турции – предусматривает сооружение четырех энергоблоков. Строительство первой турецкой АЭС реализуется на условиях ВОО (Build – Own – Operate, или «строй – владей – эксплуатируй»). Всего для первого энергоблока АЭС «Аккую» «ЗиО-Подольск» изготовит более 150 тонн трубопроводов разных видов.