РИАМО - 15 фев. На поддержку производства рыбы в Московской области было выделено более 23 миллионов рублей в 2020 году, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.



«Из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на развитие отрасли рыбоводства в 2020 году выплачено 23 миллиона рублей. В рамках поддержки рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала», - сказал Сергей Воскресенский.

В настоящее время на территории Московской области товарным рыбоводством занимаются порядка 25 рыбоводных организаций. Наиболее крупные из них - «Бисеровский рыбокомбинат» Богородского округа, Егорьевский Рыбокомбинат «Цна», «Нарские острова» Одинцовского округа, рыбхоз «Клинский» городского округа Клин, рыбхоз «Малая Истра», «Сенеж» из городского округа Солнечногорск.

«Поддержку получили 11 рыбоводных хозяйств», - добавил Воскресенский.



Государственная поддержка рыбоводных организаций в Московской области осуществляется с 2013 года.