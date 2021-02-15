РИАМО - 15 фев. Наземную часть здания отеля «Корстон» (бывшая гостиница «Орленок») снесли на улице Косыгина в столице под размещение новой штаб квартиры «Яндекса», пишет РИА Новости.

В работах задействовали самый большой в России экскаватор-разрушитель CAT-390, стрела которого вылетает на 60 метров. Полностью демонтаж объекта планируется завершить в конце марта.

«В проекте используется технология «умного сноса», которая предполагает последовательный разбор здания и максимальный процент переработки строительных отходов», – говорится в сообщении.

Компания «Яндекс» купила порядка 4 гектаров земли в 2018 году за примерно 145 миллионов долларов. Общая площадь нового комплекса составит более 248 тысяч «квадратов».

Начало возведения объекта запланировано на август 2021 года, при этом завершение работ и ввод в эксплуатацию ожидается в 2023 году.

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