РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва Люберец выступили на первенстве Московской области по греко-римской борьбе среди юниоров, они заняли пять призовых мест, сговорится в сообщении пресс-службы а администрации городского округа.

В соревнованиях поучаствовали более 100 борцов.

«В Солнечногорске состоялось региональное первенство по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 24 лет. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец стали обладателями медалей различного достоинства в нескольких весовых категориях: золото – у Карена Григоряна, серебро – у Олега Петрова, бронза – у Кирилла Ветрука, Николая Исаева и Андрея Панасюка», – говорится в сообщении.

Призерам пожелали новых спортивных достижений.