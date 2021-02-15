РИАМО - 15 фев. В Мосгорсуде сняли с рассмотрения апелляцию по делу Сайд-Мухамада Джумаева, который участвовал в драке с сотрудниками ОМОНа на несогласованной акции 23 января в центре Москве, сообщается на сайте суда.

Ранее правоохранители задержали в Псковской области молодого человека, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на акции в Москве. Им оказался Джумаев.

«Московский городской суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на постановление Пресненского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Сайд-Мухамада Джумаева», - говорится в сообщении.

Это решения связано с тем, что участие Джумаева в судебном заседании невозможно, так как он находится на карантине.

По версии следствия, он нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами. В отношении него возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».