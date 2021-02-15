РИАМО - 15 фев. Мосгорсуд в понедельник оставил обвиняемого в применении насилия к представителю власти Тимура Салихова под арестом, сообщается на сайте суда.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на постановления Пресненского районного суда столицы.

«Суд апелляционной инстанции оставил постановления Пресненского районного суда Москвы без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Ранее суд оставил под стражей таксиста Валерия Евсина, который обвиняется в избиении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции в центре Москвы 23 января. По данным следствия, злоумышленник несколько раз ударил сотрудника во время несанкционированной акции на Цветном бульваре.