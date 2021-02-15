РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Автопробег, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, который прошел в понедельник на территории Балашихи, собрал более 20 автомобилей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В ходе автопробега участники боевых действий, депутаты, школьники возложили цветы к памятникам воинам-интернационалистам и к Вечному огню, также они почтили память павших минутой молчания.

«В сегодняшнем автопробеге приняли участие 20 автомобилей и 2 автобуса. Мы посетили несколько мемориалов: памятник в Железнодорожном солдатам, которые погибли в Чечне и Афганистане, затем возложили цветы у мемориала на Леоновском шоссе, на котором высечены фамилии погибших, призванных из Балашихи. Завершился автопробег на площади Славы, где мы почтили память павших воинов не только в интернациональных конфликтах, но и в годы Великой Отечественной войны», - сказал председатель правления Балашихинского городского отделения МОО ВООВ «Боевое братство» Сергей Яковлев.

Он добавил, что на территории Балашихи находятся 94 воинских захоронения, и такие мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана, проводятся на протяжении 20 лет, знакомя детей с военными событиями тех лет.

«На уроках мужества мы рассказываем им о тех солдатах, которые живут у нас в Балашихе. Город знаменателен людьми, которые не только были на выводе войск, но и штурмовали в 1979 году дворец Амина», - подчеркнул Яковлев.

В «Боевое братство» Балашихи входят 524 человека. В 2021 году организации исполняется 24 года. Это ветераны Афганистана, Чеченской войны и других локальных войн, а также совершеннолетние добровольцы, которые решили соединить свою жизнь с «Боевым братством».

На площади Славы новым участникам организации вручили членские билеты. Кроме того, за активное участие в общественной жизни города знаками отличия и почетными грамотами Мособлдумы, а также благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова наградили ветеранов Афганской войны.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Афганская кампания для советского народа длилась 10 лет. Для наших военных она началась 25 декабря 1979 года. Более 15 тысяч советских солдат погибли в Афганистане. Наибольшие потери понесла именно советская армия.