РИАМО - 15 фев. В городском округе Павловский Посад состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Денис Семенов, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Павловский Посад избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Денис Семенов с 3 декабря 2020 года исполнял полномочия главы Павловского Посада. Ранее городской округ возглавлял Олег Соковиков, который покинул пост досрочно.

Семенов родился в 1987 году в городе Электрогорск Московской области. Образование высшее, окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2006 года является членом партии «Единая Россия», женат, воспитывает дочь.