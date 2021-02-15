В День влюбленных 27 пар из Москвы отправились на самое необычное свидание в жизни – в Калугу на борту самолета. Такой подарок влюбленным сделала компания Aviasales совместно с авиаперевозчиком S7. Счастливчиками стали победители конкурса, который проводился специально ко Дню Святого Валентина. О том, как вызвать авиатакси, устроить свидание или даже свадьбу в небе, узнала корреспондент РИАМО.

Вызвать самолет, как такси

Конкурс «Полет за любовь» объявили в соцсетях компании Aviasales за несколько дней до 14 февраля. Билет на специальный рейс до Калуги и обратно можно было только выиграть. Желающим полететь на свидание нужно было зайти на сайт или в приложение Aviasales, задать направление «Москва – Калуга» на 14 февраля, забронировать два места, оставив паспортные данные, и ждать результатов. Победителей – 27 пар – выбирали случайным образом с помощью рандомайзера.

Идея отправить влюбленных в небо возникла у PR-директора компании, Яниса Джениса. «У нас была мысль, что впереди 14 февраля и нужно что-то делать, потому что мы сильно любим полеты и сильно любим друг друга – этим надо делиться», - рассказал он.

Победители конкурса отправились в путешествие на новом борту компании S7 в рамках программы Select – это первый в России сервис по бронированию пассажирского самолета.

«На нашу удачу у S7 появился этот крутой самолет, который нам удалось забронировать. Мы, кстати, летим вторые на этом борту. Теперь так же легко, как вы вызываете такси, вы вызываете самолет», - отметил Янис.

Сейчас любой желающий может забронировать самолет, оставив заявку на сайте S7. «Если у вас есть лишние полтора миллиона рублей или 95 друзей, которые готовы скинуться и лететь с вами куда угодно, вы можете воспользоваться этой услугой. Теперь она доступна физическим лицам», – объясняет менеджер рекламных проектов S7 Мария Кочеткова.

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Третий – лишний

Всего на конкурс было подано около 7,5 тысячи заявок.

«Не все хотели бы потратить воскресенье на полет в Калугу – не самое очевидное направление. Наверное, нужно очень любить своего партнера и путешествия, чтобы на это решиться. И 7 тысяч пар, которым это подходит, это действительно много», – считает Янис.

Несмотря на то, что рейс влюбленных немного задержали из-за непогоды, атмосфера праздника среди победителей конкурса сохранялась. Редко увидишь столько счастливых лиц в очереди на посадку.

Самолет оказался заполнен почти полностью, но одно из трех кресел оставалось пустым. Правило «третий – лишний» соблюдалось строго. «Это именно свидание – на трех креслах сидят два человека. Это их личный момент», - отметил PR-директор Aviasales.

Романтическую атмосферу на борту создавали бортпроводники, которые читали любовные афоризмы по громкой связи и разносили пассажирам шампанское и пирожные.

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Полет – как быстрый автобус

Полет до Калуги занял всего 25 минут. Настоящим открытием для многих стало то, что в маленькой Калуге есть свой небольшой, но международный аэропорт. Для многих москвичей наличие аэропорта в Калуге – сюрприз.

Победители конкурса получили не только самый короткий перелет в жизни, но и фуршет в аэропорту, с подарками и концертом. Свидание в аэропорту – это событие тоже запомнится надолго.

Для Егора и Кати это первое 14 февраля вместе, хотя ребята знакомы со школы. Никаких планов на праздник у влюбленных не было, но победа в конкурсе сделала их день. Егор подал заявку на конкурс, хотя и не ожидал выигрыша. «Я частенько участвую в конкурсах, но никогда нигде не выигрываю. А тут мне позвонили 12 февраля, сообщили, что мы попали в число пар, которые выиграли приз. Это круто и неожиданно!», - рассказал он.

Его девушка Катя тоже не верила, что в таком конкурсе можно выиграть. «Это авантюра! Полет – как быстрый автобус. Реальность превзошла все ожидания. Наверное, это лучшее 14 февраля за всю нашу жизнь», - поделилась она.

Анна и Григорий тоже сначала не поверили в то, что выиграли настоящий бесплатный полет. «Мы подумали – просто поучаствуем и все. Но нам позвонили – я услышал из комнаты восторженный визг и потом узнал, что мы летим в Калугу», - рассказал Григорий. «В лотереях ты покупаешь билет, а тут – будь что будет. Когда мне позвонили, я сказала, что не верю», - говорит Аня.

По мнению пары, День влюбленных в самолете – это отличная идея, особенно сейчас, когда из-за пандемии закрыты многие направления. «Это интересный опыт, ведь сейчас особо никуда не полетишь. Это – отдушина для тех, кто любит путешествия», - говорят они.

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Свадьба на борту

На обратном пути в Москву влюбленные стали свидетелями первой в России свадьбы в самолете. Некоторые пассажиры сначала даже сомневались в реальности этой свадьбы, считая, что это постановка от организаторов.

Тимофей и Аида знакомы давно, но как пару себя не рассматривали. Дружба привела к романтическим отношениям, и спустя четыре года они решили пожениться.

«Эта свадьба абсолютная реальная, просто она была по плану у нас позже. И когда организаторы узнали, что у нас будет свадьба, они нам предложили сделать церемонию в небе. Мы против тривиальных решений, потому что о лодке любви мы слышать не хотим», - объяснили молодожены.

Впрочем, ребята и сами сначала не поверили в реальность происходящего. «Когда нам позвонили и сказали, что мы выиграли полет, то мы подумали, что это мошенники. Это судьба – сто процентов!», - рассказывает Аида.

Подготовка к свадьбе в небе не заняла много времени. За неделю жених и невеста успели обдумать концепцию, выбрать платье и туфли. Организаторы разрешили взять с собой друзей.

Роль работников ЗАГСа взяли на себя бортпроводники рейса – под торжественную речь по громкоговорителю пара обменялась кольцами. «Мы договорились со стюардессами, они же представляют власть на небесах, поэтому они провели церемонию», - рассказал Янис.

«Эмоций очень много. Мы еще сами до конца не поняли, что это было. Это можно сравнить с тем, что ты попробовал вдруг то, что никогда не пробовал. Это супер круто – сказать «Я люблю тебя!» в самолете, - поделились молодожены.