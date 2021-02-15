РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Родители более 2,4 тысячи детей получили выплаты на приобретение школьной одежды в подмосковном Красногорске в 2020 году, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

«В городском округе Красногорск выплата на обучающегося из многодетной семьи на приобретение одежды оформлена более чем на 2 469 детей», - сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Постановлением правительства Московской области от 27 июня 2017 года №529/22 утвержден порядок предоставления выплаты на приобретение одежды для обучающегося. Льготой могут воспользоваться многодетные семьи. Ребенок должен учиться в государственной или муниципальной образовательной организации Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программа начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Выплата предоставляется одному из родителей или законных представителей на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году в размере 3 тысяч рублей.

Заявление о предоставлении выплаты подается одним из родителей через портал государственных услуг Московской области не позднее 5 декабря текущего календарного года.

«Родители, чьи дети обучаются в выпускных классах 2021 учебного года, для получения данной выплаты должны подать заявление в первом полугодии 2021 года», - поясняется в материале.

За консультацией по вопросам оформления данной государственной социальной услуги можно обратиться в Красногорское управление социальной защиты населения по телефону: 8(498)602-19-26 (добавочный 4).