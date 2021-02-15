РИАМО - 15 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за январь 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

Воробьев занял второе место в рейтинге. В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В соцсетях обсуждали онлайн-встречу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с учениками и директорами школ», - говорится в сообщении.

Также в социальных сетях обсуждали, что губернатор Подмосковья подписал постановление, согласно которому в регионе перестает действовать ряд ограничений по Covid-19.

Кроме того, обсуждалось заявление Воробьева о том, что медицинские учреждения региона, которые ранее перепрофилировали для лечения зараженных коронавирусом, вернут к плановому приему пациентов.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в соцсетях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.