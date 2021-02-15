РИАМО - 15 фев. Команда Регионального информационного агентства Московской области проводит опрос среди читателей, чтобы на основе пользовательских предпочтений и советов сделать свой контент еще лучше и интереснее.

РИАМО - одно из самых читаемых СМИ в Москве и Подмосковье. Каждый день команда агентства много работает для того, чтобы оперативно, интересно, а главное объективно рассказывать читателям о том, что происходит в столичном регионе.

Для нас важно мнение каждого читателя, поэтому мы решили задать аудитории несколько простых вопросов о нашей работе и предпочтениях в плане потребления контента в интернете. Пройти опрос можно тут.

Опрос займет около 5 минут и будет полностью анонимным. Помощь читателей позволит РИАМО делать контент с учетом пользовательских ценностей.

Например, нам интересно, какой контент наиболее популярен у читателей РИАМО, каких материалов и на какие темы пользователям хотелось бы видеть больше на нашем сайте. Также редакции важно знать, удобен ли сайт riamo.ru, интересно ли читать посты в наших соцсетях.

Также команда РИАМО ждет любых советов и предложений по улучшению своей работы.