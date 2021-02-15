РИАМО - 15 фев. С 8 по 14 февраля жители и гости Подмосковья совершили более 210 тысяч вызовов на единый номер спасения «112», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования – более 80 тысяч, вызовы комплексного реагирования – более 14 тысяч», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что более 69% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 25% – полиции и ГИБДД, остальные 6% – службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Систему-112 запустили в Подмосковье в 2015 году. В ней работают свыше 3,6 тысячи специалистов. По единому номеру «112» можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.

Обратиться в систему можно с помощью звонка, СМС или мобильного приложения. Также можно позвонить с помощью Skype.