РИАМО - 15 фев. УФАС по Подмосковью установило, что АО «Мособлэнерго» повторно нарушило правила техприсоединения энергопринимающих устройств к электросетям, не выполнив мероприятий по подключению в срок, установленный законом, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в адрес управления обратилось ООО «Инвест К». Общество пожаловалось на нарушение сроков выполнения мероприятий по техприсоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, которые располагаются в Одинцове.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении АО «Мособлэнерго» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», - говорится в сообщении.

В отношении «Мособлэнерго» уже вынесли постановление о наложении штрафа в размере 600 тысяч рублей по делу об административном правонарушении.