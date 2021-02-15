РИАМО - 15 фев. УФАС по Подмосковью установило, что АО «Мособлэнерго» повторно нарушило правила техприсоединения энергопринимающих устройств к электросетям, не выполнив мероприятий по подключению в срок, установленный законом, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.
Ранее в адрес управления обратилось ООО «Инвест К». Общество пожаловалось на нарушение сроков выполнения мероприятий по техприсоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, которые располагаются в Одинцове.
«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении АО «Мособлэнерго» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», - говорится в сообщении.
В отношении «Мособлэнерго» уже вынесли постановление о наложении штрафа в размере 600 тысяч рублей по делу об административном правонарушении.
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