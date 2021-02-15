РИАМО - 15 фев. Первый дом в столичном районе Бирюлево Западное по программе реновации начнут заселять в ближайшие месяцы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новостройка расположена на Булатниковском проезде, дом 16б. Новое жилье получат около 50 семей уже в первом полугодии», – говорится в сообщении.

На юге столицы в программу реновации включено 378 домов, из них 15 — на территории района Бирюлево Западное. Уже подобрано 49 площадок на территории округа и четыре — в границах района.

Всего в районе по реновации планируется переселить 2,5 тысячи жителей.