РИАМО - 15 фев. Текущая неделя в Подмосковье и столице будет холодной: несмотря на небольшое ослабление морозов 16 и 17 февраля, с 18 февраля снова похолодает, средняя температура будет ниже нормы на 10-11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«При антициклональной погоде будет отмечаться заметный суточный ход температуры, до 10 градусов. Ночами воздух будет сильно выхолаживаться, но благодаря постепенно набирающем высоту февральскому солнцу дневной мороз будет легче восприниматься», — говорится в сообщении.

16 февраля ночью будет преимущественно без осадков. В столице будет минус 26 – минус 24 градуса, в центре города — минус 18 – минус 16 градусов, в Подмосковье – минус 29 – минус 24 градуса. Днем пройдет снег. Температура в Москве составит минус 12 – минус 10 градусов, в области – минус 15 – минус 10 градусов, образуется гололедица.

Небольшой снег пройдет 17 февраля. Температура в столице ночью составит минус 15 – минус 13 градусов, в Подмосковье – минус 18 – минус 13. Днем в Москве – минус 11 – минус 9 градусов, в области – минус 14 – минус 9 градусов, также ожидается гололедица.

18 февраля местами пройдет небольшой снег. Ночью в столице минус 23 – минус 21 градус, в Подмосковье – минус 26 – минус 21. Днем обойдется без осадков. В Москве будет минус 14 – минус 12 градусов, по области – минус 17 – минус 12 градусов. Образуется гололедица.

19 и 20 февраля также будет без осадков. Ночью похолодает до минус 27 – минус 22 градусов, днем будет минус 17 – минус 12 градусов.