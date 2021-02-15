РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 фев. Молодогвардейцы и активисты «Единой России» Щелкова провели контроль цен в сетевых магазинах и выяснили, где самые низкие цены на важные продукты, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Были посещены такие сетевые магазины, как «Дикси», «Пятерочка» и «Магнит». Здесь активисты проверяли отсутствие нарушений срока годности продукции и ценовую политику магазинов.

«Мы проверили магазины на наличие просроченной продукции и, к счастью, не выявили ее, поблагодарив персонал за внимательный подход и заботу о здоровье граждан. Но все равно хотелось бы передать нашим жителям, чтобы всегда не забывали смотреть срок годности и рассчитывать, насколько хватит продукции», - сказал исполнительный секретарь Щелковского отделения «Единой России» Алексей Пирогов.

В рамках мониторинга ценовой политики молодогвардейцы и активисты выяснили, что в «Дикси» можно найти макароны до 100 рублей, самое дорогое сливочное масло - в «Магните» на площади Ленина. Цена на чай, хлеб, соль и сахар во всех магазинах почти одинаковая.