РИАМО - 15 фев. Для больниц столицы закупили 14 новейших компьютерных томографов на 256 срезов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Контракты на поставку многосрезовых томографов заключили с ведущими мировыми производителями оборудования. Так, общее число томографов, которые закупили по контрактам жизненного цикла, достигло 146 единиц.

«В Москве сегодня делается все возможное, чтобы жителям столицы были доступны лучшие из существующих в мире технологий диагностики и лечения. Закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла позволяют нам получать технику напрямую у ее производителей и обеспечить бесперебойную работу даже при максимальной загрузке на протяжении длительного времени», – сказала Ракова.

Она добавила, что жизненно важные обследования будут проводиться в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. Так, 14 новейших КТ поставят в 2021-2023 годах. В этом году один из аппаратов запустят в городской клинической онкологической больнице №1. Новое оборудование призвано поднять диагностику заболеваний на другой уровень.

Посредством КТ специалисты могут увидеть послойное изображение органа или ткани. Количество диагностической информации за обследование зависит от числа срезов, которые способен сделать томограф за один оборот рентгеновской трубки. Так сокращается время исследования и снижается лучевая нагрузка на пациента.

В следующем году два новых аппарата поставят в городские клинические больницы имени Д.Д. Плетнева и №15 имени О.М. Филатова.

В 2023 году оставшиеся аппараты появятся в Московской городской онкологической больнице №62, МКНЦ имени А.С. Логинова, ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, ГКБ имени В.В. Вересаева, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ имени Ф.И. Иноземцева и ГКБ имени В.П. Демихова.

В рамках контракта жизненного цикла производитель обеспечивает работоспособность оборудования от установки и до истечения гарантии, а также проводит необходимое обучение персонала.