РИАМО - 15 фев. Полностью снег с улиц столицы планируют убрать в течение ближайших четырех дней, с начала снегопада в столице переместили около 10 миллионов кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

За 2 дня в Москве выпало 35 сантиметров снега, местами его выпало еще больше.

«Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача - в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Снег убирают 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства. 80 тысяч из них — рабочие ручной уборки. К работам привлекли 15 тысяч единиц техники.

Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.