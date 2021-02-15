РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в честь 32-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В понедельник у памятника воинам-интернационалистам на площади Славы Подольска прошло памятное мероприятие. Этот день в 1989 году стал последним днем вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Считается, что с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года на территории республики прошли военную службу 620 тысяч советских военнослужащих. При выполнении интернационального долга погибли более 15 тысяч человек с советской стороны.

«В памятном мероприятии приняли участие замглавы администрации муниципалитета по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот, депутат Мособлдумы Павел Максимович, ветераны, родственники погибших воинов, школьники, юнармейцы и жители Подольска. По окончании памятной акции собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам, честно выполнившим свой долг и погибшим за пределами Родины», - говорится в сообщении.

Ропот отметила, что ежегодно 15 февраля в округе отдают дань памяти и уважения всем россиянам, исполнившим воинский долг за пределами Отечества. В школах округа в понедельник проводились классные часы для того, чтобы дети сохранили в своих сердцах память о воинах-интернационалистах.