РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Пенсионеры подмосковного Красногорска, относящиеся к региональным льготникам, могут получить бесплатные путевки на российские курорты, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«Красногорское управление социальной защиты населения продолжает прием заявлений на обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками региональных льготников, прекративших трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию и имеющих среднедушевой доход семьи ниже 21 296 рублей», - говорится в сообщении.

В настоящее время Красногорское управление соцзащиты располагает путевками на март, апрель и май в санатории Подмосковья, Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Калининградской и Смоленской областей.

Для получения санаторно-курортного лечения гражданам льготных категорий, а именно: пенсионерам, ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам необходимо предоставить паспорт, удостоверение о праве на льготы, трудовую книжку, справку от врача для получения путевки по форме 070/у, выписку из лицевого счета и домовой книги, сведения о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявление подается посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).