©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В понедельник днем в Лубянском проезде обрушились строительные леса.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В результате ЧП пострадали два человека. Одному прохожему помощь оказали на месте происшествия. Еще одну женщину доставили в больницу.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Также в сети было опубликовано видео
с места проишествия. В ролике видно, как опрокидываются строительные леса, с них сыпется снег
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
После ЧП в центре Москвы изменили ряд маршрутов автобусов.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: обрушение строительных лесов на Лубянском проезде в Москве.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии