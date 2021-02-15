РИАМО - 15 фев. Водитель автобуса №904 в Люберцах совершил незапланированный рейс, чтобы люди не замерзли на остановке, при этом ему пришлось ехать несколько часов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мострансавто».

На выходных в Подмосковье прошел сильный снегопад. В результате высота сугробов в регионе превысила климатическую норму в два раза.

«Когда наш водитель Алексей Пешков (маршрут №904 Дзержинский (Областная больница) – улица Угрешская – станция метро «Котельники») из МАП №1 города Люберцы увидел, что на остановочных пунктах еще остались люди, он совершил дополнительный, незапланированный рейс, чтобы все пассажиры смогли доехать домой», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после этого случая в адрес «Мострансавто» поступила благодарность водителю за то, что он 12 февраля совершил дополнительный рейс в город Дзержинский, что спасло несколько десятков замерзших граждан во время пурги (ожидание автобуса составило более получаса). Хотя водителю и пришлось потом ехать несколько часов.

Еще одна благодарность пришла сотрудникам филиала в Балашихе. Сотрудники МАП №11 выпускали резервные автобусы на маршруты №10, №20, №336, №11, №142, а также №23 и другие.

Кроме того, директор филиала МАП №5 города Подольск Сергей Филимонов на снегоходе перевозил чай в термосах водителям автобусов, которые стояли в пробках или застревали, не могли сдвинуться с места и буксовали в новой Москве.

«Он сделал несколько рейсов из Подольска в новую Москву, чтобы водители маршрутов №24, 26, 33 и других могли согреться», - рассказал собеседник агентства.