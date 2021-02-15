РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Стали известны команды-победители 13 тура четвертого сезона игр Люберецкой любительской баскетбольной лиги, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне за право выйти в финал окружного чемпионата поборолись восемь команд.

«Результаты игр: «Малаховка 1» - «Вихрь» - 77:63, Summer Camp - Old School - 93:71, «Олимп» - Ip-Home - 93:69, «Шарик» - БК «Самолет» - 52:42. Спортсмены поборолись за лидерство на грядущем чемпионате городского округа. Финальная игра состоится в мае 2021 года», - говорится в сообщении.

В этом сезоне за титул чемпионов на окружных соревнованиях выступают 12 команд, это 144 баскетболиста из городского округа Люберцы и города Москвы.