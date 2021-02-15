РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли спасти палец 28-летней жительницы Балашихи, сняв с него застрявшее золотое кольцо, сообщается на странице Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» - Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

Женщина решила примерить кольцо, которое давно не надевала, но оно застряло и снять самостоятельно его не получилось, поэтому она обратилась за помощью к спасателям 201 пожарно-спасательной части ГКУ МО«Мособлпожспас».

«К тому моменту, как женщина пришла в подразделение, ее палец уже сильно опух, из-за чего спасатели не могли использовать для снятия кольца капроновую нить. Соблюдая меры безопасности, работники противопожарно-спасательной службы, применив многофункциональный инструмент с насадками, разрезали кольцо, не причинив вреда здоровью женщины», – сказал старший смены спасателей 201-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Калмыков.

Спасатели советуют в случаях, если вы не можете снять кольцо с пальца, не ждать, а сразу обращаться к ним, так как долгое пережатие фаланги пальца может вызвать отек, загноение и ампутацию пальца в будущем.