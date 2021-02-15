РИАМО – 15 фев. В интернете разместили видео с места обрушения строительных лесов в Лубянском проезде в столице, ролик опубликовало Федеральное агентство новостей.

В ролике видно, как опрокидываются строительные леса, с них сыпется снег. Прохожий, оказавшийся рядом, отпрыгивает в сторону. Через некоторое время на землю обрушивается практически лавина снега. Люди убегали от места происшествия по проезжей части. Снег обрушился и на припаркованные рядом машины.

«В результате ЧП пострадали два человека. Одному прохожему помощь оказали на месте происшествия. Еще одну женщину доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. После ЧП в центре Москвы изменили ряд маршрутов автобусов. ​

Видео с места обрушения строительных лесов у станции метро «Китай‑город»>>