РИАМО - 15 фев. За последние сутки в Московской области вылечили от коронавирусной инфекции 766 пациентов, за все время пандемии в регионе выздоровели 167 146 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 205 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится на добровольной основе и бесплатно.

Ранее все клубы «Активного долголетия» в Подмосковье заработали очно, соответствующее решение приняли вместе с управлением Роспотребнадзора по Московской области.

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Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- Число людей, болеющих Covid‑19, в Москве может снизиться в 4 раза к апрелю. Ученые создали математическую модель прогноза распространения Covid‑19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.

- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.