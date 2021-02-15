РИАМО - 15 фев. Пассажирский самолет рейса Москва-Челябинск вернулся в Шереметьево из-за сработавшего датчика в кабине пилота, пассажиры вылетят к месту назначения на резервном самолете после 16:30, сообщил РИАМО представитель пресс-службы авиакомпании «Россия».

«Самолет рейса Москва-Челябинск, выполняемый на SSJ100, возвратился в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов. Посадка прошла в 15:15», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое готовится к вылету после 16:30.