РИАМО - 15 фев. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс в соцсети «ВКонтакте», победители которого получат билеты в Московский Губернский театр на музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды».

В конкурсе разыграют три пары билетов. Чтобы выиграть, нужно подписаться на «РИАМО в Москве», на Московский Губернский театр и сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей выберут 22 февраля при помощи приложения «Конкурсы».

Спектакль состоится 25 февраля в 19:00. Победители заранее получат электронные пригласительные.