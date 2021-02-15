В Лубянском проезде около станции столичного метро «Китай-город» обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали.
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В Лубянском проезде около станции столичного метро «Китай-город» обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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