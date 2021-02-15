РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 801 случая Covid-19, больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выявили в Солнечногорске — 50, а также в Раменском округе — 48, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

47 новых случаев заражения выявили в Балашихе, 44 – в Дмитровском округе, 40 – в Щелкове, по 38 – в Королеве и Химках, 37 — в Люберцах, 33 – в Мытищах, 30 – в Одинцовском округе, 29 – в Красногорске, 24 – в Чехове, 22 – в Воскресенске, по 20 — в Реутове и Сергиево-Посадском округе, 19 – в Ленинском округе, 18 – в Клину, по 17 – в Долгопрудном, Жуковском и Подольске, по 14 – в Богородском, Лосино–Петровском, Можайском округах и Фрязине, 12 – в Луховицах, 10 – в Лобне, а также девять — в Волоколамске.

По восемь новых случаев Covid-19 подтвердили в Домодедове, Дубне, Истре, Пушкине, по семь – в Краснознаменске, Наро-Фоминском округе и Серебряных Прудах, по пять – в Зарайске и Котельниках, по четыре – в Егорьевске, Коломне и Орехово-Зуевском округе, по три – в Дзержинском, Ивантеевке, Серпухове, Ступине и Электростали, по два – в Талдоме, Черноголовке, Шатуре и Шаховской, по одному – в Бронницах, Кашире, Лытракине, Озерах, Павловском Посаде и Пущине.

Ни одного случая инфицирования не выявили во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале и Электрогорске.

Всего на настоящий момент в Подмосковье выявили 205 832 случая заболевания Covid-19. Скончались 4 265 человек. Выздоровели и выписались 167 146 человек.

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Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

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