РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 фев. В селе Федоскино городского округа Мытищи 21 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам «Федоскинская лыжня», сообщается на сайте администрации горокруга.

21 февраля на стадионе «Федоскино» пройдут спортивные состязания «Федоскинская лыжня - 2021».

«Начало регистрации в 10:30, начало забегов в 12:00. Участниками соревнований могут стать все желающие. Дистанция для самых юных участников от 5 лет и младше составит 300 метров», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (985)781-45-91, 8 (916)175-55-54.