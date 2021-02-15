РИАМО - 15 фев. За минувшие сутки в Московской области выявили 801 случай заболевания коронавирусом, всего в регионе выявили 205 832 случая заболевания инфекцией, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Также за сутки выздоровело 766 пациентов, умерло 28 человек.

«Скончались 4265 человек. Выздоровели и выписались 167 146 человек», - говорится в сообщении.

При выявлении любых симптомов ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе улучшается, наращиваются темпы вакцинации, граждане должны продолжать соблюдать санитарные нормы. К примеру, нельзя забывать о масках в общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- Число людей, болеющих Covid‑19, в Москве может снизиться в 4 раза к апрелю. Ученые создали математическую модель прогноза распространения Covid‑19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.

- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.