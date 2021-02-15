РИАМО - 15 фев. В районе станции метро «Китай-город», где обрушились строительные леса, временно изменились маршруты автобусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В понедельник днем в Лубянском проезде обрушились строительные леса. Изменились маршруты №м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и маршрут электробуса №38.

«Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали.

Видео с места обрушения строительных лесов у станции метро «Китай‑город»>>