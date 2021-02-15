РИАМО - 15 фев. Один человек пострадал в результате обрушения строительных лесов в Лубянском проезде около станции столичного метро «Китай-город», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По уточненной информации, пострадал один человек, был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Площадь обрушения составила 600 квадратных метров.

В районе происшествия затруднено движение транспорта. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Кадры с места обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве>>